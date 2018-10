Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

20. Oktober 2018

Juventus Turin gibt in der 9. Runde der Serie A erstmals Punkte ab. Gegen den FC Genoa kommt der Meister zuhause nicht über ein 1:1 hinaus. Cristiano Ronaldo setzt mit seinem Tor einen Meilenstein.

Ronaldo profitierte in der 18. Minute von einer Unachtsamkeit eines Genoa-Verteidigers und staubte aus nächster Nähe zur Führung ab. Der portugiesische Superstar knackte damit als erster Spieler die Marke von 400 Toren in den fünf europäischen Topligen. Die Freude von Ronaldo und der Turiner wurde in der 67. Minute getrübt, als der gebürtige Brasilianer Daniel Bessa den Spielverlauf mit dem 1:1 auf den Kopf stellte.

Im Abendspiel kann Napoli bei Udinese den Rückstand auf den Leader aus Turin auf vier Punkte verkürzen.

Rückschlag für die AS Roma

Die AS Roma konnte nach dem Remis von Juventus aufatmen. Der Startrekord von zehn Siegen in Serie aus der Saison 2013/2014 bleibt dem Klub erhalten. Ansonsten brachte die 9. Runde nichts Positives für die Römer, die nach vier Siegen in Folge mit nur einem Gegentor einen überraschenden Rückschlag kassierten. Der Champions-League-Teilnehmer unterlag daheim SPAL Ferrara mit 0:2.

Erst zum zweiten Mal in dieser Saison gelangen SPAL, das auf den angeschlagenen Johan Djourou verzichten musste, zwei Tore in einem Spiel.

Telegramme und Rangliste:

Juventus Turin - Genoa 1:1 (1:0). - Tore: 18. Ronaldo 1:0. 67. Bessa 1:1.

AS Roma - SPAL Ferrara 0:2 (0:1). - Tore: 38. Petagna (Foulpenalty) 0:1. 56. Bonifazi 0:2. - Bemerkungen: SPAL Ferrara ohne Djourou (verletzt). 75. Gelb-rote Karte gegen Vanja Milinkovic-Savic (SPAL Ferrara).

Rangliste: 1. Juventus Turin 9/25 (19:6). 2. Napoli 8/18 (15:10). 3. Inter Mailand 8/16 (12:6). 4. Lazio Rom 8/15 (11:9). 5. Sampdoria Genua 8/14 (12:4). 6. AS Roma 9/14 (16:12). 7. Sassuolo 8/13 (15:14). 8. Parma 8/13 (10:9). 9. Fiorentina 8/13 (14:6). 10. Genoa 8/13 (13:15). 11. AC Milan 7/12 (15:10). 12. Torino 8/12 (9:9). 13. SPAL Ferrara 9/12 (8:10). 14. Cagliari 8/9 (6:9). 15. Udinese 8/8 (8:10). 16. Bologna 8/7 (4:10). 17. Atalanta Bergamo 8/6 (9:11). 18. Empoli 8/5 (5:10). 19. Frosinone 8/1 (3:21). 20. Chievo Verona 8/-1 (6:19).

