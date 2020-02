Dieser Inhalt wurde am 18. Februar 2020 14:04 publiziert

In Prozess gegen den prominenten Kulturmäzen Osman Kavala und acht weitere Bürgerrechtsaktivisten hat ein türkisches Gericht die Angeklagten am Dienstag freigesprochen.

Es lägen keine "ausreichenden Beweise" für die Schuld der Anklagten vor, erklärte der Richter am Gericht von Silivri bei Istanbul. Den Aktivisten war vorgeworfen worden, die Gezi-Proteste im Sommer 2013 in Istanbul organisiert und so den "Umsturz" der Regierung Erdogan angestrebt zu haben.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Externer Inhalt Warum fehlt die weibliche Kunst in den Schweizer Museen? Relevante Meldungen kompakt aufbereitet

Fragen und Antworten für die Fünfte Schweiz

Diskutieren, mitreden und vernetzen Mit einem Klick ein Plus für Sie!