Gianluca Vialli schliesst eine 17-monatige Chemotherapie gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs erfolgreich ab.

"Es war sehr schwierig, auch für jemanden wie ich, der hart im Nehmen ist", sagte der 55-jährige italienische Ex-Internationale.

In einem Beitrag in der Zeitung "La Repubblica" sagte Vialli: "Ich fühle mich gegenüber vielen Menschen vom Glück bevorzugt. Ich denke an die Menschen, die wegen des Coronavirus einsam in den Spitälern sterben, fern von ihren Angehörigen, die sie nicht besuchen dürfen. Das ist furchtbar."

