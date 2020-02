Dieser Inhalt wurde am 28. Februar 2020 12:10 publiziert

Die Schweizer Skeletonfahrerin Marina Gilardoni startet glänzend in die WM in Altenberg. Bei Halbzeit führt sie das Feld deutlich an.

Die St. Gallerin, die kommende Woche 33 Jahre alt wird, liegt nach dem ersten Tag und zwei von vier Durchgängen an der Spitze. Gilardoni distanzierte die deutsche Titelverteidigerin Tina Hermann mit zwei Laufbestzeiten um satte 63 Hundertstel. Mit 77 Hundertsteln Rückstand folgt die Europameisterin Jelena Nikitina, die Vierte Janine Flock aus Österreich liegt bereits 1,1 Sekunden zurück.

Nach ihrer EM-Silbermedaille war Gilardoni auf einer ihrer Lieblingsbahnen als Mitfavoritin an den Start gegangen. Dass sie die Deutschen auf deren Heimstrecke aber gleich derart in die Schranken weisen würde, konnte nicht erwartet werden. Der in Siebnen im Kanton Schwyz wohnhafte "Adrenalin-Junkie", wie sich selber bezeichnet, blieb als einzige zweimal unter 59 Sekunden.

Gilardonis bisheriges WM-Bestresultat ist der 4. Platz von 2016. Die letzte Schweizer Medaille an Welt-Titelkämpfen holte Gregor Stähli vor elf Jahren bei seinem dritten und letzten Weltmeistertitel.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Externer Inhalt Warum fehlt die weibliche Kunst in den Schweizer Museen? Relevante Meldungen kompakt aufbereitet

Fragen und Antworten für die Fünfte Schweiz

Diskutieren, mitreden und vernetzen Mit einem Klick ein Plus für Sie!