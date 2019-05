Dieser Inhalt wurde am 28. Mai 2019 17:27 publiziert

Richard Carapaz baut in der 16. Etappe des Giro d'Italia seine Führung in der Gesamtwertung aus. Der Mann aus Ecuador nimmt dem Slowenen Primoz Roglic weiter Zeit ab.

Roglic büsste fast eineinhalb Minuten auf Carapaz ein und fiel in der Gesamtwertung auf Platz 3 zurück, noch hinter den Italiener Vincenzo Nibali, der neu mit 1:47 Minuten Rückstand auf Carapaz Gesamt-Zweiter ist.

Gewinner der Bergetappe über den gefürchteten Mortirolo-Pass wurde der Italiener Giulio Ciccone, der aus einer Ausreissergruppe heraus in Ponte di Legno im Spurt vor dem Tschechen Jan Hirt gewann. Das Teilstück war auch ohne den ursprünglich vorgesehenen, derzeit aber schneebedeckten Gavia-Pass überaus anspruchsvoll. Regen und Kälte machten die Aufgabe schwer.

Das Teilstück vom Mittwoch führt den Giro ins Südtirol. Die 181 km lange Etappe ist nicht mehr ganz so schwer, geht aber erneut nach einer Schlusssteigung zu Ende. Der finale Aufstieg zum Biathlon-Stadion in Antholz ist nur 5,5 km lang, doch die Strasse steigt bereits 27 km vor dem Ziel permanent leicht an.

Neuer Inhalt Horizontal Line