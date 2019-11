Dieser Inhalt wurde am 23. November 2019 06:55 publiziert

Die Feuerwehrleute brachten den Brand am frühen Morgen unter Kontrolle. (Symbolbild)

In einem Industriegebiet in der Tessiner Gemeinde Arbedo-Castione bei Bellinzona ist in der Nacht auf Samstag ein Brand ausgebrochen. Dabei kam es zu starker Rauchentwicklung. Auf der Linie zwischen Bellinzona und Arbedo-Castione verkehrten zunächst keine Züge mehr.

Das Feuer brach gegen 5 Uhr aus, wie eine Sprecherin der Polizei von Bellinzona auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Feuerwehrleute seien vor Ort, und der Brand sei unter Kontrolle. Der Polizei lagen keine Angaben über Verletzte vor.

Die Bahnstrecke wurde kurz vor 6 Uhr wegen des Brandes unterbrochen, hiess es in einer Bahnverkehrsinformation. Die Behörden empfahlen Anwohnern zudem via Warn-App alert.swiss, Fenster wegen der Rauchentwicklung geschlossen zu halten.

