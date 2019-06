Bei einem Brand in einer Raffinerie in den USA am Freitag sind laut den örtlichen Gesundheitsbehörden keine Giftgase ausgetreten.

Ein Grossbrand in einer Raffinerie in Philadelphia hat die Einsatzkräfte in der US-Ostküstenstadt am Freitag in Atem gehalten. In der Nacht war auf dem Gelände ein Feuer ausgebrochen.

Videos zeigten einen riesigen, durch Explosionen ausgelösten Flammenball, welche die Region über Kilometer erschütterten. Die Feuerwehr teilte mit, die Flammen eingedämmt, aber zunächst noch nicht vollständig gelöscht zu haben. Schwerverletzte gab es ersten Erkenntnissen zufolge keine. Die Ursache des Brandes in der Öl- und Gasraffinerie sei bisher zudem nicht bekannt.

Die örtliche Gesundheitsbehörde gab unterdessen Entwarnung: Es gebe keine Anzeichen für Gefahren durch Giftgase. In dem Komplex sind laut dem TV-Sender ABC rund 1000 Menschen beschäftigt.

Neuer Inhalt Horizontal Line