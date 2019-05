Dieser Inhalt wurde am 30. Mai 2019 01:09 publiziert

Beim Brand auf dem Areal des Möbelhauses Pfister in Contone TI waren neben der Feuerwehr auch mehrere Polizisten im Einsatz. (Symbolbild)

Bei einem Brand auf dem Areal eines Möbelhauses nahe Locarno TI ist am späten Mittwochabend grosser Sachschaden entstanden. Laut Polizei gerieten drei Lieferfahrzeuge an einer Laderampe in Brand. Die Flammen griffen auch auf das Möbelhaus über. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer beim Tessiner Einrichtungszentrum von Pfister im Ort Contone in der Gemeinde Gambarogno brach laut Mitteilung der Tessiner Kantonspolizei gegen 23 Uhr aus. Der Grund und der genaue Hergang waren zunächst unklar.

In Flammen standen den Angaben zufolge ein Lastwagen sowie zwei Lieferwagen, die vor dem Möbelhaus bei einer Laderampe parkiert waren. Das Feuer griff auf die Fassade und Teile des Möbelhauses über. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Verletzte gab es laut Polizei keine. Der Schachschaden am Gewerbegebäude nahe des Bahnhofs Cadenazzo sei jedoch beträchtlich. Das Möbelhaus unweit von Locarno bleibt laut eigenen Angaben aufgrund des Feiertags am Donnerstag geschlossen.

Neuer Inhalt Horizontal Line