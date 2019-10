Dieser Inhalt wurde am 15. Oktober 2019 20:05 publiziert

In der Champions Hockey League sichert sich der EV Zug in Pilsen trotz einer 1:2-Niederlage nach Penaltyschiessen den Gruppensieg in der Poule B.

Der EV Zug ging in Tschechien nach 22 Minuten durch David McIntyre in Führung und hielt den Vorsprung bis 91 Sekunden vor Schluss. Der 33-jährige Routinier Milan Gulas realisierte dann bei sechs gegen fünf Feldspielern den Ausgleich. Und auch das Penaltyschiessen entschied Gulas mit dem einzigen verwerteten Versuch.

Dem EV Zug fehlte in Pilsen wie schon am Samstag bei den ZSC Lions der Schwede Erik Thorell. Thorell stürzte letzte Woche mit dem Velo, brach sich den Arm und fällt sechs Wochen lang aus.

Telegramme:

Pilsen - Zug 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0) n.P. - 5832 Zuschauer. - SR Jefremow/Pesina, Lhotsky/Svoboda. - Tore: 22. McIntyre (Simion, Bachofner) 0:1. 59. (58:29) Gulas (Eberle, Moravcik) 1:1 (ohne Torhüter). - Penaltyschiessen: Kovar -, Rob -; Simion -, Mertl -; Hofmann -, Vlach -; Lindberg -, Gulas -; McIntyre -, Ceresnak -; Gulas 1:0, Lindberg -. - Strafen. 4mal 2 Minuten gegen Pilsen, 1mal 2 Minuten gegen Zug. - Bemerkungen: Zug mit Hollenstein im Tor.

Resultate:

Gruppe B: Pilsen - Zug 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0) n.P. Rungsted Seier Capital - HPK Hämeenlinna (19.30 Uhr). - Rangliste: 1. Zug 6/14. 2. Pilsen 6/12. 3. HPK Hämeenlinna 5/7. 4. Rungsted Seier Capital 5/0. - Zug und Pilsen in den Achtelfinals.

