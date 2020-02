Dieser Inhalt wurde am 2. Februar 2020 10:09 publiziert

Joana Hählen schafft es eine Woche nach ihrer Podest-Premiere in der Abfahrt auch im Super-G erstmals unter die ersten drei.

Die Berner Oberländerin wurde in Rosa Chutor Dritte hinter den Italienerinnen Federica Brignone und Sofia Goggia. Bei schwierigen Bedingungen mit schlechter Sicht, weicher Piste, Schnee und Schneeregen büsste Hählen 34 Hundertstel auf die Siegerin Brignone ein.

Acht Hundertstel hinter Hählen klassierte sich Corinne Suter im 4. Rang. Lara Gut-Behrami wurde Sechste.

Für Brignone ist es der 14. Weltcupsieg und der dritte im Super-G. Die im Alter von sechs Jahren von Mailand ins Aostatal gezogene Allrounderin übernahm damit die Führung in der Disziplinenwertung von Mikaela Shiffrin, die auf die Rennen auf der Olympiastrecke von 2014 verzichtete.

Die Italienerinnen waren schon am letzten Wochenende in Bulgarien die grossen Gewinnerinnen, damals mit einem Dreifachsieg in der Abfahrt.

Neuer Inhalt Horizontal Line