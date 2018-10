Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 22. Oktober 2018 12:16 publiziert 22. Oktober 2018 - 12:16

Wie Schnee im Oktober: Ein Hagel- und Regensturm hat den Verkehr in Rom ins Chaos gestürzt.

Es sah aus wie Schnee im Oktober in Rom: Ein Hagel- und Regensturm hat den Verkehr in Italiens Hauptstadt teilweise ins Chaos gestürzt. Autos waren auf überfluteten Strassen blockiert, mehrere U-Bahnstationen mussten am Sonntagabend vorübergehend geschlossen werden.

Einige Autofahrer flüchteten vor schnell ansteigenden Wassermassen auf die Dächer ihrer Fahrzeuge, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Besonders betroffen war der östliche Teil der "Ewigen Stadt". Aber auch im historischen Zentrum gingen kleinere Hagelkörner nieder - viele Touristen flüchteten in Lokale.

Roms Bürgermeisterin Virginia Raggi sprach auf Facebook von einem "gewaltigen Unwetter", das Überschwemmungen in mehreren Stadtvierteln angerichtet habe. Berichte über Verletzte gab es aber nicht.

Bei starkem Regen versinkt Rom regelmässig im Chaos. Die Bürgermeisterin steht seit langem in der Kritik, nichts gegen die schlechten Zustände der Strassen oder gegen marode Bäume zu tun, die bei Unwettern oft umstürzen.

Am Montag schien dann wieder die Sonne - allerdings sind für ganz Italien sinkende Temperaturen angekündigt. In den Bergen des Apennin fiel der erste Schnee, wie der Wetterdienst 3B Meteo berichtete.

