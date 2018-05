Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 18. Mai 2018 23:04 publiziert 18. Mai 2018 - 23:04

Simona Halep wird dank ihrem Halbfinaleinzug in Rom als Nummer 1 ins French Open steigen.

Die Rumänin erreichte die Halbfinals am hoch dotierten Turnier in der italienischen Hauptstadt dank eines problemlosen 6:2, 6:3-Sieges gegen die Französin Caroline Garcia und sicherte sich so den Verbleib an der Spitze.

Die Weltnummer 2 Caroline Wozniacki hatte eine gute Chance, Halep zu verdrängen, doch die dänische Australian-Open-Siegerin scheiterte in Rom im Viertelfinal an der überraschenden Estin Anett Kontaveit (WTA 26). Halep wartet noch auf einen Grand-Slam-Titel, reist nun aber als Topfavoritin nach Paris.

