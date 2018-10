Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

18. Oktober 2018

Simona Halep muss auf eine Teilnahme am WTA-Final-Turnier wegen einer Rückenverletzung verzichten.

Die Rumänien musste bereits das Turnier von dieser Woche in Moskau absagen. Für das am Sonntag in Singapur beginnende WTA-Final-Turnier rückt für die Weltranglisten-Erste die Niederländerin Kiki Bertens nach.

