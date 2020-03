Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton kritisiert in der Coronavirus-Krise die Uneinsichtigkeit mancher Menschen.

"Es gibt Leute da draussen, die noch immer in Clubs und Bars und zu grossen Versammlungen gehen, was für mich persönlich völlig unverantwortlich und selbstsüchtig ist", schrieb der 35-Jährige in Sozialen Netzwerken am Montag.

"Ich bete für die Sicherheit meiner Familie jeden Tag, aber ich bete auch für euch da draussen", schrieb der Engländer weiter. Er bete für Verkäufer, Ärzte oder Krankenschwestern, "die ihre eigene Gesundheit riskieren, um anderen zu helfen und die Länder am Laufen zu halten. Das sind die Helden."

