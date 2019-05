Lewis Hamilton im Mercedes sichert sich für den Grand Prix von Monaco die Pole-Position. Der Weltmeister entscheidet das interne Duell gegen Valtteri Bottas wieder einmal für sich.

Dreimal in Folge, in China, Aserbaidschan und in Spanien, hatte sich Hamilton in der Qualifikation geschlagen geben müssen. Jetzt aber, in Monte Carlo, wo der beste Startplatz zumindest die halbe Miete für den Sieg im Rennen bedeutet, schlug der Engländer wieder zurück. Er tat dies wie schon so oft im allerletzten Moment. Bei seinem letzten Versuch unterbot Hamilton die Zeit von Bottas um 86 Tausendstelsekunden.

Hamilton, der nun 85 Pole-Positions in seinem Palmares stehen hat, nimmt den Grand Prix im Fürstentum erstaunlicherweise erst zum zweiten Mal von ganz vorne in Angriff. Das bisher einzige Mal war dies vor vier Jahren der Fall gewesen.

Hinter dem überlegenen Mercedes-Duo, das zu Ehren des verstorbenen Niki Lauda mit einem roten Sicherheitsbügel über dem Cockpit antrat, sicherte sich Max Verstappen im Red Bull Platz 3 in der Startkolonne. Neben dem Niederländer, der schon fast eine halbe Sekunde auf Hamilton einbüsste, wird Sebastian Vettel im Ferrari stehen.

Vettels Teamkollege Charles Leclerc blieb schon nach dem ersten Teil des Qualifyings auf der Strecke. Die Verantwortlichen hatten es nicht für nötig gehalten, den Monegassen in der Schlussphase der 18 Minuten dauernden ersten Tranche noch einmal auf die Strecke zu schicken. Leclerc blieb nach dieser neuerlichen Fehlleistung für sein Heimrennen lediglich Startplatz 16.

Die Fahrer des Teams Alfa Romeo waren in der Schlussphase des Qualifyings nicht mehr dabei. Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi werden den Klassiker am Sonntag aus den Positionen 14 beziehungsweise 15 in Angriff nehmen müssen.

Monte Carlo. Grand Prix von Monaco. Startaufstellung: 1 Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 1:10,166. 2 Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 0,086 zurück. 3 Max Verstappen (NED), Red Bull-Honda, 0,475. 4 Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 0,781. 5 Pierre Gasly (FRA), Red Bull-Honda, 0,875. 6 Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari, 0,943. 7 Daniel Ricciardo (AUS), Renault, 1,052. 8. Daniil Kwjat (RUS), Toro Rosso-Honda, 1,105. 9 Carlos Sainz (ESP), McLaren-Renault, 1,251. 10 Alexander Albon (THA), Toro Rosso-Honda, 1,487. - Nach dem zweiten Teil des Qualifyings ausgeschieden: 11 Nico Hülkenberg (GER), Renault. 12 Lando Norris (GBR), McLaren-Renault. 13 Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari. 14 Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Ferrari. 15 Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo-Ferrari. - Nach dem ersten Teil des Qualifyings ausgeschieden: 16 Charles Leclerc (MON), Ferrari. 17 Sergio Perez (MEX), Racing Point-Mercedes. 18 Lance Stroll (CAN), Racing Point-Mercedes. 19 George Russell (GBR), Williams-Mercedes. 20 Robert Kubica (POL), Williams-Mercedes. - 20 Fahrer im Qualifying.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Umfrage zu SWI swissinfo.ch Online-Umfrage ausfüllen: Tastatur und eintippen close-up Liebe Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, sagen Sie uns Ihre Meinung.