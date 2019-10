Dieser Inhalt wurde am 15. Oktober 2019 03:04 publiziert

Wegen eines technischen Problems setzt der US-Motorradbauer Harley-Davidson vorübergehend die Produktion seines Elektromodells LiveWire aus. Das Unternehmen teilte am Montag mit, bei einer abschliessenden Qualitätskontrolle sei ein Problem entdeckt worden.

Deswegen würden Herstellung und Auslieferung der Maschinen gestoppt. Notwendig seien weitere Tests. Das "Wall Street Journal" berichtete, es handle sich um ein Problem beim Aufladen der Batterie.

Die US-Kultmarke will mit dem Elektromodell angesichts alternder Kundschaft jüngere Motorradfahrer anziehen. Das Unternehmen mit Sitz in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin bietet die Maschinen für rund 30'000 Dollar an.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Externer Inhalt Warum fehlt die weibliche Kunst in den Schweizer Museen? Relevante Meldungen kompakt aufbereitet

Fragen und Antworten für die Fünfte Schweiz

Diskutieren, mitreden und vernetzen Mit einem Klick ein Plus für Sie!