Die Verkäufer von Kühlschränken, Staubsaugern & Co. sind mit dem Geschäftsgang im dritten Quartal zufrieden. Die Beurteilungen der Schweizer Haushaltsapparate-Firmen zu Ertragslage, Bestellungseingang und Auftragsbestand verharrten auf hohem Niveau.

So würden nur 5 Prozent der Firmen die Ertragslage als schlecht bezeichnen, 95 Prozent hingegen als befriedigend bis gut, teilte der Branchenverband Fea am Dienstag mit. Der Ausblick für das vierte Quartal ist allerdings verhalten. So wird von gut einem Fünftel der Firmen mit einer schlechteren Ertragslage gerechnet.

