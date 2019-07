Adrian Heidrich und Mirco Gerson haben sich an den Beachvolleyball-Weltmeisterschaften in Hamburg für die Sechzehntelfinals qualifiziert.

Das einzige Schweizer Männerduo in Hamburg sicherte sich den Platz in der K.o.-Runde dank dem abschliessenden Sieg in der Gruppenphase gegen die in drei Partien sieglos gebliebenen Chilenen Gaspar Lammel/Ignacio Zavala. Heidrich und Gerson setzten sich souverän mit 21:16, 21:11 durch und kamen dank dem klaren Erfolg sogar noch zum Gruppensieg.

Der Sechzehntelfinal gegen noch zu bestimmende Gegner steht am Donnerstag an.

