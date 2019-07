Dieser Inhalt wurde am 4. Juli 2019 12:43 publiziert

Adrian Heidrich und Mirco Gerson scheiden an den Beachvolleyball-Weltmeisterschaften in Hamburg in den Sechzehntelfinals aus.

Das einzige Schweizer Männerduo in Hamburg, das als Gruppensieger in die K.o.-Phase eingezogen ist, musste sich den Italienern Enrico Rossi/Adrian Carambula klar mit 11:21, 13:21 geschlagen geben.

Obwohl Gerson/Heidrich im Ranking als Nummer 35 etwas höher eingestuft waren als das italienische Duo (45), blieben sie chancenlos.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sagen Sie uns Ihre Meinung Umfrage Nehmen Sie an der Umfrage Teil und sagen Sie uns Ihre Meinung.