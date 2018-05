Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 19. Mai 2018 18:40 publiziert 19. Mai 2018 - 18:40

Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré schaffen am Viersterne-Event der Beachvolleyballer im brasilianischen Itapema den Einzug in die Halbfinals.

Das Schweizer Duo setzte sich in der Runde der letzten acht gegen die Deutschen Margareta Kozuch und Karla Borger 21:14, 17:21, 15:11 durch.

Im Halbfinal am Sonntag treffen die Zürcherin und die Bernerin auf das als Nummer 9 gesetzte kanadische Duo Heather Bansley und Brandie Wilkerson. Es ist das zweitbeste Ergebnis für Heidrich und Vergé-Dépré. Das 2017 neu formierten Schweizer Duo hatte im letzten Jahr am Fünfsterne-Event in Gstaad Rang 4 belegt.

Den Einzug in die Runde der letzten vier verpassten Marco Krattiger/Nico Beeler. Nach ihrem umkämpften Dreisatzsieg in den Achtelfinals gegen das tschechische Duo Ondrej Perusic/David Schweiner verloren die als Nummer 19 gesetzten Schweizer ihren ersten Viertelfinal auf der World Tour in dieser Saison gegen das norwegische Duo Anders Mol/Christian Sorum 18:21, 19:21.

