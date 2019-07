Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré scheiden am Major-Turnier der Beachvolleyballer in Gstaad in der ersten K.o.-Runde aus. Das Duo scheitert in den Sechzehntelfinals an Barbara/Fernanda aus Brasilien.

Heidrich/Vergé-Dépré führten im ersten Satz 19:18 und mussten sich danach noch 19:21 geschlagen geben. Im zweiten Durchgang verloren die Zürcherin und ihre Berner Partnerin komplett den Faden (9:21). Bereits am Vortag gegen die Tschechinnen Barbora Hermannova/Marketa Slukova waren Heidrich/Vergé-Dépré nach einem guten Beginn eingebrochen.

Der Sechzehntelfinal war sinnbildlich für die bisher durchzogene Saison von Heidrich/Vergé-Dépré. Die Schweizerinnen kämpfen nach der langen Verletzungspause von Heidrich um den Anschluss an die Weltspitze. Nach zuletzt drei Achtelfinal-Vorstössen erlitten sie ausgerechnet am Heimturnier einen zumindest resultatmässigen Rückschlag.

Mit dem Aus platzte auch das Schweizer Achtelfinal-Duell. Statt von ihren Landsfrauen werden die WM-Vierten Nina Betschart/Tanja Hüberli am Freitagabend nun von Barbara/Fernanda gefordert.

