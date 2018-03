Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 8. März 2018 23:04 publiziert 08. März 2018 - 23:04

Milan verliert das Spitzenspiel der Europa-League-Achtelfinal zuhause gegen Arsenal 0:2. Auch Borussia Dortmund kassiert beim 1:2 gegen Salzburg eine Heimniederlage.

Über 70'000 Zuschauer waren ins Mailänder Giuseppe Meazza gekommen und hatten nach vielen Jahren mal wieder Lust auf einen grossen europäischen Fussball-Abend. Doch diesen bekamen sie zumindest von ihrem Team nicht geliefert. Milan, das zuvor in 13 Pflichtspielen ungeschlagen und in sechs Partien ohne Gegentor geblieben war, enttäuschte vor allem vor der Pause auf der ganzen Linie. Arsenal führte nach den schön herausgespielten Toren durch Henrich Mchitarjan (15.) und Aaron Ramsey (45.) schon nach 45 Minuten entscheidend 2:0.

Das war auch deshalb nicht erwartet worden, weil Arsenal zuletzt vier Spiele in Folge verloren hatte. In den sozialen Netzwerken forderten die Fans der Engländer unter #WengerOut bereits die Entlassung des französischen Trainers Arsène Wenger. Doch in Mailand lieferte dessen Team über weite Strecken einen souveränen Auftritt ab. Das Mittelfeld mit Granit Xhaka, Ramsey und Jack Wilshere dominierte die fehlerhafte Mailänder Mittelreihe nach Belieben.

So ging Xhaka auch als klarer Sieger aus dem Fernduell mit Milans Ricardo Rodriguez heraus. Der Basler war zuletzt heftig kritisiert worden, spielte in Mailand aber ordentlich. Rodriguez dagegen, der zuletzt auch bei Milans Siegesserie meist zu den schwächeren seiner Mannschaft gehört hatte, konnte sich gegen Arsenal nicht steigern. Defensiv unterliefen ihm zwar keine allzu grossen Fehler, doch sein offensiver Beitrag blieb weitgehend aus.

Salzburg weiter ohne Niederlage

Borussia Dortmund ist in der Bundesliga unter Trainer Peter Stöger weiterhin ungeschlagen, doch gab es nun in der Europa League einen Dämpfer. Die Dortmunder, die bereits die 1/16-Finals gegen Atalanta Bergamo nur mit viel Glück überstanden hatten, verloren gegen Salzburg aufgrund einer Doublette der Österreicher nach der Pause 1:2. Mittelfeldspieler Valon Berisha, der einst für Norwegen auflief und seit zwei Jahren für den Kosovo spielt, traf innerhalb von sieben Minuten zweimal. Dortmunds Schweizer Keeper Roman Bürki war bei beiden Toren ohne Chance. Das erste war ein Penalty, das zweite ein Schuss unter die Latte.

Trotz André Schürrles Anschlusstor fand Dortmund in der letzten halben Stunde keinen Weg zurück ins Spiel und kassierte die vierte Niederlage aus den letzten sechs Europacup-Heimspielen. Salzburg dagegen ist in dieser Saison in der Europa League noch ungeschlagen. Die Bilanz: 5 Siege, 4 Unentschieden.

Kurztelegramme:

Borussia Dortmund - Salzburg 1:2 (0:0). - 53'700 Zuschauer. - Tore: 49. Berisha (Foulpenalty) 0:1. 56. Berisha 0:2. 62. Schürrle 1:2. - Bemerkung: Dortmund mit Bürki, ohne Akanji (nicht spielberechtigt).

Milan - Arsenal 0:2 (0:2). - 72'821 Zuschauer. - Tore: 15. Mchitarjan 0:1. 45. Ramsey 0:2. - Bemerkungen: Milan mit Rodriguez, Arsenal mit Xhaka. 45. Lattenschuss von Mchitarjan.

Atletico Madrid - Lokomotive Moskau 3:0 (1:0). - Tore: 22. Niguez 1:0. 47. Diego Costa 2:0. 90. Koke 3:0.

ZSKA Moskau - Olympique Lyon 0:1 (0:0). - Tor: 68. Marcelo 0:1.

Leipzig - Zenit St. Petersburg 2:1 (0:0). - 19'877 Zuschauer. - Tore: 56. Bruma 1:0. 77. Werner 2:0. 86. Criscito 2:1. - Bemerkung: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz) und Coltorti (nicht im Aufgebot).

Sporting Lissabon - Viktoria Pilsen 2:0 (1:0). - 26'090 Zuschauer. - Tore: 45. Montero 1:0. 49. Montero 2:0.

Olympique Marseille - Athletic Bilbao 3:1 (2:1). - 40'000 Zuschauer. - Tore: 1. Ocampos 1:0. 14. Payet 2:0. 45. Aduriz (Foulpenalty) 2:1. 58. Ocampos 3:1.

Lazio Rom - Dynamo Kiew 2:2 (0:0). - 20'000 Zuschauer. - Tore: 52. Zygankow 0:1. 54. Immobile 1:1. 62. Felipe Anderson 2:1. 79. Moraes 2:2. - Bemerkungen: 90. Pfostenschuss von Immobile. 96. Gelb-Rote Karte gegen Garmash (Kiew).

Neuer Inhalt Horizontal Line