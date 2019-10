Dieser Inhalt wurde am 4. Oktober 2019 11:33 publiziert

Roman Josi und Yannick Weber mit Nashville sowie Nino Niederreiter mit Carolina kommen zum NHL-Start zu Heimsiegen. Roman Josi lässt sich als einziger Schweizer einen Skorerpunkt gutschreiben.

Beim 5:2-Heimsieg der Nashville Predators gegen Minnesota Wild (mit Kevin Fiala) war Roman Josi mit über 23 Minuten Einsatzzeit zwar wie gewohnt der Schwerarbeiter des Teams und verbuchte beim Tor zum 2:2 mit einem Schuss von der blauen Linie einen Assist, doch im Fokus standen am Ende andere. Das nordische Trio mit Mikael Granlund, Viktor Arvidsson und Filip Forsberg sorgte mit drei Toren im letzten Drittel für die Wende vom 1:2 zum 5:2. Der Finne Granlund, im Verlaufe der letzten Saison von den Wild zu den Predators gewechselt, sorgte früh im letzten Drittel für den Ausgleich - nur 89 Sekunden später lag Nashville dann vorentscheidend 3:2 in Führung.

Der letztjährige Playoff-Halbfinalist Carolina Hurricanes mit Nino Niederreiter stellte seinen Auftaktsieg gegen die Montreal Canadiens ebenfalls erst in der Schlussphase sicher. Nachdem Carolina eine 2:0-Führung verspielt hatte, rettete es sich immerhin in die Verlängerung und siegte schliesslich im Penaltyschiessen 4:3. Matchwinner war der kanadische Verteidiger Dougie Hamilton, der zum 3:3 den Assist gab und im Penaltyschiessen als einziger traf.

Ralph Krueger mit erfolgreicher Premiere

Einen erfolgreichen Einstand als NHL-Headcoach der Buffalo Sabres feierte Ralph Krueger. Der frühere Schweizer Nationaltrainer führte sein Team zu einem 3:1-Auswärtssieg gegen den Stanley-Cup-Sieger von 2017, die Pittsburgh Penguins. Das Spiel in Pittsburgh war eine Schweizer Premiere: Da Krueger seit letztem Frühjahr im Besitz des Schweizer Passes ist, war es das erste NHL-Spiel mit einem Schweizer Headcoach. Krueger hatte bereits in der Saison 2012/13 in Nordamerika als Cheftrainer gewirkt, damals bei den Edmonton Oilers.

Resultate:

Die Spiele aus der Nacht zum Freitag: Carolina Hurricanes (mit Niederreiter) - Montreal Canadiens 4:3 n.P. New York Rangers - Winnipeg Jets 6:4. Pittsburgh Penguins - Buffalo Sabres 1:3. Tampa Bay Lightning - Florida Panthers (mit Malgin) 5:2. Nashville Predators (mit Josi/1 Assist und Weber) - Minnesota Wild (mit Fiala) 5:2. Dallas Stars - Boston Bruins 1:2. Colorado Avalanche - Calgary Flames 5:3. Anaheim Ducks - Arizona Coyotes 2:1.

