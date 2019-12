Der ursprünglich am Samstag in Val d'Isère geplante Weltcup-Riesenslalom der Männer, der dem schlechten Wetter zum Opfer fiel, wird am Sonntag, 1. März, in Hinterstoder nachgeholt.

Zuvor finden in der oberösterreichischen Skistation am Freitag eine Kombination und am Samstag ein Super-G statt.

