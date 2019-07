Dieser Inhalt wurde am 5. Juli 2019 14:16 publiziert

Tanja Hüberli/Nina Betschart dürfen an der Beachvolleyball-WM in Hamburg weiter von einer Medaille träumen. Das Schweizer Duo steht nach einem Dreisatzsieg gegen Barbara/Fernanda in den Halbfinals.

Wie schon tags zuvor beim Exploit gegen die als Nummer 4 gesetzten Brasilianerinnen Ana Patricia/Rebecca verloren Hüberli/Betschart auch im Viertelfinal gegen das erneut höher eingestufte brasilianische Duo den ersten Satz. Doch die Schweizerinnen, lediglich die Nummer 16 des Turniers, vermochten sich erneut zu steigern und setzten sich letztlich ungefährdet 19:21, 21:13, 15:13 durch.

Im Halbfinal am Freitagabend (20.30 Uhr) kommt es für Hüberli/Betschart nun zum Duell mit den Kanadierinnen Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes. Für die letztjährigen EM-Zweiten ist es die erste von zwei Chancen, mit einem weiteren Sieg als erstes Schweizer Frauenteam überhaupt an einer WM eine Medaille zu gewinnen. Das bisherige Bestresultat war ein 5. Rang von Nicole Schnyder/Simone Kuhn aus dem Jahr 2003.

Offene Rechnung begleichen

Mit ihren Halbfinalgegnerinnen haben Hüberli/Betschart noch eine Rechnung offen, bedeuteten die WM-Vierten von 2017 doch bei den letzten Titelkämpfen in Wien in den Achtelfinals Endstation für die Schweizerinnen. Hüberli/Betschart unterlagen Pavan/Humana-Paredes damals in zwei Sätzen.

Im zweiten Halbfinal der Frauen in Hamburg duellieren sich die Amerikanerinnen Alex Klineman/April Ross und die Australierinnen Taliqua Clancy/Mariafe Artacho, die Nummern 5 und 7 des Turniers.

Neuer Inhalt Horizontal Line