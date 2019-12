Dieser Inhalt wurde am 11. Dezember 2019 17:38 publiziert

Tierisch Schwein gehabt hat ein Hund in Steinhausen, der bei einem Küchenbrand am Mittwoch alleine in der Wohnung weilte. Der Vierbeiner wurde aus den verrauchten Räumen gerettet, er erlitt aber eine Rauchgasvergiftung.

Der Hund der Rasse Beagle wurde von Mitarbeitenden des Rettungsdienstes Zug betreut. Ihm gehe es soweit gut, teilte die Zuger Polizei mit. Personen seien beim Brand keine verletzt worden.

Die Feuerwehr konnte kleinere Glutnester löschen, die Brandursache ist noch unklar. Der 44-jährige Bewohner war nicht zu Hause, als der Brand ausbrach, kehrte aber wenig später zurück, um den Hund zu retten. Die Wohnung wurde im Anschluss durch die Feuerwehr entlüftet. Die Räume sind aktuell nicht mehr bewohnbar.

Neuer Inhalt Horizontal Line