Dieser Inhalt wurde am 23. Oktober 2018 11:04 publiziert 23. Oktober 2018 - 11:04

Die Feuerwehr brachte den Waldbrand in Amden SG bis um Mitternacht unter Kontrolle. (St. Galler Kantonspolizei)

Am Montagnachmittag ist in Amden SG eine Waldfläche von der Grösse von 30 auf 50 Metern in Brand geraten. Die Einsatzkräfte brachten das Feuer gegen Mitternacht unter Kontrolle. Die Situation wird weiter beobachtet.

Kurz vor 17.30 Uhr sei im Gebiet Durschlegi eine starke Rauchentwicklung gemeldet werden, teilte die St. Galler Polizei am Dienstag mit. Die Einsatzkräfte konnten ein brennendes Waldstück lokalisieren. Rund 70 Feuerwehrleuten gelang es bis kurz nach Mitternacht, den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Für die Löscharbeiten musste eine rund einen Kilometer lange Wasserleitung verlegt werden. Der Einsatz war auch aufgrund des unwegsamen Geländes schwierig: Teilweise mussten Einsatzkräfte mit Klettergurten gesichert werden.

Die Nachlöscharbeiten werden am Dienstagmorgen weitergeführt. Im betroffenen Gebiet herrscht eine erhebliche Waldbrandgefahr.

