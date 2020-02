Ein Hinweisschild in Romanisch und Deutsch an einer Kehrichtsammelstelle in Stierva über dem Albulatal. Der Anteil der Rätoromanisch Sprechenden ist seit Jahren ebenso konstant wie derjenige der Französisch- und Italienischsprachigen. Nur Deutsch hat ein bisschen abgenommen. (Archivbild)

Keystone/ARNO BALZARINI

(sda-ats)