Italien hat im Kampf gegen das Coronavirus die Schliessung aller "nicht lebensnotwendigen" Unternehmen und Fabriken angeordnet. Ministerpräsident Giuseppe Conte gab dies am Samstagabend am Fernsehen bekannt.

Von der Schliessung ausgenommen sind unter anderem Supermärkte, Banken, Post und Apotheken, sagte Conte. Er sprach von der "grössten Herausforderung nach dem Zweiten Weltkrieg".

"Wir haben beschlossen, jede produktive Tätigkeit zu schliessen, die nicht entscheidend und unerlässlich dafür ist, uns essenzielle Güter und Dienstleistungen zu garantieren", sagte Conte.

Italien hatte am Samstag an nur einem Tag fast 800 Tote vermeldet und damit so viele wie nie seit dem Ausbruch des Virus im Land. Bisher starben nach Angaben des Zivilschutzes in Rom 4825 Menschen. Das waren 793 mehr als am Vortag.

Besonders stark betroffen ist die nördliche Region Lombardei, wo das Virus Ende Februar ausgebrochen war und die Spitäler mittlerweile vor dem Kollaps stehen.

Italien ist das Land mit den meisten offiziell gemeldeten Toten wegen des Coronavirus weltweit. Die Regierung hatte daher erst am Freitag die Ausgangssperren verschärft, die seit dem 10. März landesweit gelten.

