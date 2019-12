Dieser Inhalt wurde am 31. Dezember 2019 12:09 publiziert

Der in Kirchberg SG gefundene unbekannte Tote war ein Drogenkurier. Der Mann hatte mehrere 100 Gramm in Fingerlinge verpackte Drogen im Bauch. Er starb an einem Darmdurchbruch. Seine Identität ist nach wie vor nicht bekannt.

Die Leiche, die ein Spaziergänger am Sonntag gefunden hatte, war äusserlich unversehrt, Spuren von Gewalt wurden nicht gefunden. Bei der Obduktion fanden die Gerichtsmediziner eine grössere Anzahl von Drogen-Kokons im Darm und stellten einen Darmdurchbruch fest, wie die St. Galler Kantonspolizei am Dienstag mitteilte.

Die Leiche war gemäss den Angaben unbekleidet in einen Kehrichtsack verpackt und am Waldrand abgelegt worden. Wann und auf welche Weise dies geschah, war am Dienstag nicht bekannt. Ebenso wenig war bekannt, wer der Mann war, woher er stammte und wo er gestorben war. Es handelt sich um einen hellhäutigen Mann mittleren Alters.

