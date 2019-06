Italien startet mit einem Last-Minute-Sieg in die Frauen-WM in Frankreich. Die Italienerinnen setzen sich in Valenciennes dank eines Treffers in der Nachspielzeit gegen Australien 2:1 durch.

Die Matchwinnerin für Italien war Barbara Bonansea, die mit zwei Toren nach der Pause für die Wende sorgte, nachdem Australiens Star Sam Kerr den Favorit in der 22. Minute in Führung gebracht hatte.

Den Siegtreffer schoss Bonansea in der 95. Minute nach einer Freistossflanke per Kopf. Für Italien ist es die erste WM-Teilnahme seit 1999.

Im zweiten Spiel der Gruppe C trifft in Grenoble Brasilien auf Jamaika.

