Ordensfrauen am Check-in im Flughafen. Sommerzeit ist Ferienzeit - allerdings nicht für jeden und jede. In der EU können sich im Schnitt 28,3 Prozent der Bürger nicht einmal eine Woche Urlaub leisten. In der Schweiz müssen nur 8,5 Prozent aus Kostengründen daheim bleiben. (Symbolbild)

Keystone/STEFFEN SCHMIDT

(sda-ats)