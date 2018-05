Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

26. Mai 2018 - 17:59

Am Luzerner Kantonalschwingfest vom Sonntag in Hohenrain ist der 21-jährige Entlebucher Joel Wicki der erste Favorit. Er strebt seinen fünften Kranzfestsieg an.

Das Duell im Anschwingen ist verheissungsvoll. Wicki, der Luzerner, wird vom zehn Jahre älteren Obwaldner Turnerschwinger Benji von Ah herausgefordert. Der dreifache Eidgenosse klassierte sich bei seinen zwei Starts an Kantonalfesten dieser Saison nicht weit vorne, er sicherte sich aber beide Male den Kranz.

Attraktive Paarungen - und Eidgenossen-Duelle - im Anschwingen sind überdies Marcel Mathis gegen Sven Schurtenberger und Marcel Bieri gegen Philipp Gloggner.

