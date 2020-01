Dieser Inhalt wurde am 12. Januar 2020 22:49 publiziert

Titelverteidiger Juventus Turin ist dank dem 2:1-Auswärtssieg gegen die AS Roma nach der Hinrunde der Serie A alleiniger Leader.

Inter Mailand, der erste Verfolger, hatte am Samstag zu Hause gegen Atalanta Bergamo 1:1 gespielt und liegt zwei Punkte zurück. Die AS Roma rutschte durch die zweite Niederlage im zweiten Spiel des neuen Jahres auf Platz 5 ab.

Die Turiner korrigierten damit ihre zuletzt mässige Bilanz in Rom dank einem Blitzstart. Schon nach zehn Minuten und den Toren von Verteidiger Merih Demiral und Cristiano Ronaldo führte Juventus 2:0. Der Weg zum ersten Auswärtssieg gegen die AS Roma seit dem 11. Mai 2014 war damit geebnet.

Ronaldo war mit seinem Penaltytreffer zum 14. Mal in dieser Saison in der Serie A erfolgreich. Er ist damit zusammen mit Inters Romelu Lukaku und hinter Lazio Roms Ciro Immobile (20) die Nummer 2 des Rankings. In den letzten sechs Partien war Ronaldo insgesamt neun Mal erfolgreich.

Telegramme:

AS Roma - Juventus Turin 1:2 (0:2). - 50'000 Zuschauer. - Tore: 3. Demiral 0:1. 10. Cristiano Ronaldo (Foulpenalty) 0:2. 68. Perotti (Handspenalty) 1:2.

Torino - Bologna 1:0 (1:0). - 15'000 Zuschauer. - Tor: 11. Berenguer 1:0. - Bemerkung: Bologna ohne Dzemaili (Ersatz).

Hellas Verona - Genoa 2:1 (0:1). - 18'000 Zuschauer. - Tore: 41. Sanabria 0:1. 55. Verre (Foulpenalty) 1:1. 65. Zaccagni 2:1. - Bemerkung: Genoa mit Behrami (ab 52.).

Die weiteren Resultate vom Sonntag: Udinese - Sassuolo 3:0. Fiorentina - SPAL Ferrara 1:0. Sampdoria Genua - Brescia 5:1.

Rangliste:

1. Juventus Turin 19/48 (37:18). 2. Inter Mailand 19/46 (40:16). 3. Lazio Rom 18/42 (41:17). 4. Atalanta Bergamo 19/35 (49:26). 5. AS Roma 19/35 (34:21). 6. Cagliari 19/29 (33:29). 7. Torino 19/27 (25:26). 8. Hellas Verona 18/25 (21:21). 9. Parma 18/25 (24:25). 10. AC Milan 19/25 (18:24). 11. Napoli 19/24 (28:26). 12. Udinese 19/24 (17:28). 13. Bologna 19/23 (28:31). 14. Fiorentina 19/21 (23:29). 15. Sassuolo 19/19 (30:34). 16. Sampdoria Genua 19/19 (19:28). 17. Lecce 18/15 (22:36). 18. Genoa 19/14 (20:38). 19. Brescia 19/14 (17:36). 20. SPAL Ferrara 19/12 (12:29).

Neuer Inhalt Horizontal Line