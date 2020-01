Freeskier Kai Mahler tritt 24-jährig vom Wettkampfsport zurück. Dies gibt der Zürcher auf Instagram bekannt.

Mahler, der im Big Air zwei Weltcup-Siege vorweisen kann, will sich auf den Skis künftig anderen Projekten widmen. "Ich fühle nicht mehr dieselbe Freude wie zu Beginn", schrieb er in seiner Abschiedsbotschaft. Auf seinem "langen Weg" als Athlet nahm Mahler zwei Mal an Weltmeisterschaften und 2014 an den Olympischen Spielen in Sotschi teil. Zu einem Top-Ten-Resultat reichte es ihm an den Grossanlässen der Elite jedoch nicht.

Mehr Erfolg hatte Mahler auf Nachwuchsstufe, wo er sich 2012 in Österreich an den Jugend-Winterspielen zum Olympiasieger in der Halfpipe kürte. Nachdem er zu Beginn seiner Karriere noch in allen drei Freeski-Disziplinen startete, setzte der Schweizer früh auf Kosten der Halfpipe auf die Slopestyle- und Big-Air-Wettkämpfe. Besonders auf der grossen Schanze gehörte Mahler mit seinen stylischen Sprüngen zur Weltspitze. Vier Mal reichte es ihm in dieser Disziplin an den X-Games zu Edelmetall.

