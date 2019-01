Kaiser Akihito grüsst ein letztes Mal sein Volk zu Neujahr

Dieser Inhalt wurde am 2. Januar 2019 05:35 publiziert

Japans Kaiser Akihito hat am Mittwoch zum letzten Mal eine Neujahrsansprache gehalten - im April will er abdanken.

Zehntausende Menschen haben am Mittwoch Japans Kaiser Akihito ein letztes Mal in seiner Amtszeit zu Neujahr gegrüsst. "Ich hoffe, dieses Jahr wird ein gutes Jahr für so viele Menschen wie möglich."

Dies sagte der 85 Jahre alte Monarch auf dem verglasten Balkon seines Chowa-Den-Palastes in Tokio im Beisein von Mitgliedern seiner Familie. Er bete zum Beginn des Jahres für Frieden und Glück für sein Land und für die Menschen in aller Welt.

Am 30. April wird Kaiser Akihito abdanken - und damit der erste Tenno in der ältesten Erbmonarchie der Welt seit rund 200 Jahren sein, der zu Lebzeiten den Thron für seinen Nachfolger freimacht. Am 1. Mai wird Akihitos ältester Sohn, Kronprinz Naruhito, den Chrysanthementhron besteigen.

Bei strahlendem Sonnenschein fanden sich in kalter Winterluft schon am frühen Morgen riesige Menschenmengen mit wehenden Nationalfähnchen vor dem Palast ein. Im vergangenen Jahr hatten fast 127'000 Menschen den Monarchen zu Neujahr gegrüsst, so viele wie nie zuvor seit seiner Thronbesteigung 1989. Es wurde erwartet, dass es in diesem Jahr sogar noch mehr Menschen werden.

Dem normalen Volk bieten sich nur zwei Gelegenheiten im Jahr, dem Palast in Tokio nahe zu kommen: zu Neujahr am 2. Januar und zum Geburtstag von Kaiser Akihito am 23. Dezember.

