7. Januar 2019 15:06

Die ZSC Lions verpflichten bis Ende Saison den Kanadier Dominic Moore und lösen damit bereits ihre siebte Ausländerlizenz ein.

Der 38-jährige Center Moore absolvierte in seiner Karriere 998 NHL-Partien (311 Skorerpunkte), war seit Ende letzter Saison aber vertragslos. Am Spengler Cup in Davos bestritt Moore vier Spiele für das Team Canada.

