Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 9. Oktober 2018 15:03 publiziert 09. Oktober 2018 - 15:03

Die St. Galler FDP-Ständerätin Karin Keller-Sutter will Nachfolgerin von Johann Schneider-Ammann werden. Dies hat die 54-Jährige am Dienstag in Wil SG bekannt gegeben.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Wahlen Schweiz 2019 Vier Personen an einem Gerät auf dem Fitness-Parcours im Wald Schweizer Parlamentswahlen 2019: Sorge ums Klima stösst Grüne in die Favoritenrolle. > Mehr erfahren.