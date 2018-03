Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 16. Februar 2018 13:37 publiziert 16. Februar 2018 - 13:37

Sions Captain Pajtim Kasami bekommt von Christian Constantin eine Denkpause auferlegt. Der Mittelfeldspieler wird für drei Tage suspendiert und verpasst damit die Partie vom Sonntag gegen Lausanne.

"Ich gebe ihm drei Tage Zeit, um darüber nachzudenken, was wir tun müssen, um aus dieser Situation herauszukommen, in der wir uns befinden, und welche Anstrengungen er unternehmen muss, um in seiner Karriere zu reüssieren", sagte Sions präsident Constantin gegenüber "Le Nouvelliste".

Weshalb er diese Massnahme getroffen hat, wollte Constantin nicht verraten. Am Montag soll es dann zur Aussprache zwischen dem Präsidenten und dem Captain kommen.

Kasami wechselte im letzten Sommer zu Sion und bestritt seither für das Liga-Schlusslicht alle 15 Meisterschaftspartien. Der 12-fache Internationale, 2009 U17-Weltmeister mit der Schweiz, ist seit der Verletzung von Goalie Anton Mitrjuschkin Captain der Walliser.

