Das Coronavirus beeinflusst auch die letzte Phase des Langlauf-Weltcups. Die am nächsten Dienstag in Minneapolis im US-Staat Minnesota geplanten Rennen der Männer sind abgesagt.

In Minneapolis wäre für die Männer und die Frauen je ein Sprint angesetzt gewesen.

Im Programm verbleiben zumindest vorläufig die Wettkämpfe in Kanada, an diesem Wochenende in Quebec und eine Woche später in Canmore.

