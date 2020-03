Dieser Inhalt wurde am 10. März 2020 18:28 publiziert

Die Eishockey-Saisons in Deutschland und Österreich werden wegen des Coronavirus vorzeitig abgebrochen. In beiden Ligen gibt es in diesem Jahr keinen Meister.

Als Qualifikationssieger vertritt RB München die DEL zusammen mit Adler Mannheim, den Straubing Tigers und den Eisbären Berlin in der Champions Hockey League der nächsten Saison.

In Österreich waren in den Playoffs bereits die ersten drei Runden der Viertelfinals ausgetragen worden.

