Dieser Inhalt wurde am 13. Oktober 2019 17:02 publiziert

Die Kenianerin Brigid Kosgei unterbietet beim Marathon in Chicago den 16 Jahre alten Weltrekord der Britin Paula Radcliffe um nicht weniger als 1 Minute und 21 Sekunde.

Die neue Bestmarke der 25-jährigen Kosgei, die bereits im letzten Jahr in Chicago und in diesem Jahr in London gewann, steht bei 2:14:04.

