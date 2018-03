Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 10. Februar 2018 07:47 publiziert 10. Februar 2018 - 07:47

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In nach Angaben aus Seoul zu einem Treffen in Nordkorea eingeladen. Das berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Samstag.

