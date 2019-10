Die französische Meisterschaft droht nach neun Runden bereits in bekannte Muster zu fallen. Im Spitzenspiel der Ligue 1 siegt Titelfavorit Paris Saint-Germain gegen Angers klar mit 4:0.

Den Ausschlag zu Gunsten des Titelverteidigers gab der spanische Internationale Pablo Sarabia. Das 1:0 in der 13. Minute erzielte der 27-Jährige nach schöner Einzelleistung selber, bei den nächsten beiden Tore durch Mauro Icardi (37.) und Idrissa Gueye (59.) lieferte Sarabia den letzten Pass. Der letzte Treffer der Partie in der Schlussminute blieb dem Brasilianer Neymar vorbehalten, der im fünften Ligaspiel für PSG seinen vierten Treffer erzielte.

Nach dem siebten Erfolg hat Paris mit 21 Punkten nun fünf Zähler Vorsprung vor Angers, das am 10. Oktober seinen 100. Geburtstag feiert. Nantes, das daheim gegen Nice 1:0 siegte, folgt als erster Verfolger von PSG mit zwei Punkten Rückstand.

Einen grossen Satz nach vorne in der Tabelle tat Loris Benito mit Girondins Bordeaux. Dank einem 3:1-Sieg in Toulouse rückt Bordeaux zumindest vorübergehend auf den 4. Platz vor. Benito, der auf diese Saison hin von Schweizer Meister YB in den Südwesten Frankreichs gewechselt hat, kehrte für das Spiel in Toulouse in die Startformation zurück und spielte durch. Zuvor hatte es dem 27-Jährigen aufgrund muskulärer Probleme gegen Paris Saint-Germain (0:1) und Amiens (3:1) jeweils nur zu Teileinsätzen gereicht.

Telegramm und Rangliste:

Paris Saint-Germain - Angers 4:0 (2:0). - Tore: 13. Sarabia 1:0. 37. Icardi 2:0. 59. Gueye 3:0. 90. Neymar 4:0.

Montpellier - Monaco 3:1 (2:0). - Tore: 31. Mollet 1:0. 39. Mendes 2:0. 56. Delort 3:0. 69. Ben Yedder 3:1. - Bemerkung: Monaco ohne Benaglio (Ersatz). 82. Gelb-Rote Karte gegen Golowin (Monaco).

Toulouse - Bordeaux 1:3 (0:2). - Tore: 1. De Préville 0:1. 19. Pablo 0:2. 53. Hwang 0:3. 61. Koulouris 1:3. - Bemerkung: Bordeaux mit Benito.

Rangliste: 1. Paris Saint-Germain 9/21 (17:4). 2. Nantes 9/19 (9:5). 3. Angers 9/16 (16:15). 4. Bordeaux 9/15 (15:10). 5. Lille 8/14 (11:7). 6. Montpellier 9/14 (9:7). 7. Nice 9/13 (12:13). 8. Marseille 9/13 (10:11). 9. Rennes 8/12 (8:6). 10. Reims 8/11 (7:4). 11. Amiens 9/11 (12:14). 12. Brest 9/11 (10:13). 13. Lyon 8/9 (14:8). 14. Monaco 9/9 (15:19). 15. Strasbourg 9/9 (6:10). 16. Toulouse 9/9 (9:15). 17. Nîmes 8/8 (7:9). 18. Saint-Etienne 8/8 (7:13). 19. Dijon 9/8 (5:10). 20. Metz 9/8 (8:14).

