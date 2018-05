Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 17. Mai 2018 11:03 publiziert 17. Mai 2018 - 11:03

Mit Romano Lemm und Edson Harlacher kann der EHC Kloten trotz Abstieg in die Swiss League weiterhin auf zwei Leistungsträger zählen.

Der 33-jährige Angreifer Lemm unterschrieb einen Einjahresvertrag und geht damit in die bereits 16. Saison mit den Zürcher Unterländern. Verteidiger Harlacher (22), der ebenfalls einen Einjahresvertrag unterschrieb, nimmt in Kloten derweil seine fünfte Saison in Angriff.

Zudem gab das Team von Coach André Rötheli die Verpflichtung von Nachwuchsspieler Yannick Brunner (18) bekannt. Der Verteidiger spielte in der abgelaufenen Spielzeit vorwiegend in Klotens Nachwuchs, sammelte aber mit der 1. Mannschaft auch Erfahrungen in der National League und mit dem EHC Winterthur in der Swiss League.

