Der EHC Kloten kommt immer besser in Fahrt. Beim 8:2 gegen Winterthur feiern die Zürcher Unterländer den achten Sieg in Serie und schliessen an der Spitze der Swiss League zum Leader Ajoie auf.

Das Team von Coach Per Hanberg leistete sich zwar einen kapitalen Fehlstart mit einem 0:2 nach acht Minuten. Noch im Startdrittel korrigierten die Klotener aber den Rückstand, und spätestens nach dem 5:2 in der 39. Minute gab es über den Ausgang der Partie keinerlei Zweifel mehr.

Fabian Ganz, Dominic Forget und Ramon Knellwolf zeichneten sich als Doppel-Torschützen aus.

