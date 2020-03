Dieser Inhalt wurde am 4. März 2020 08:43 publiziert

Die Konsumentenpreise in der Schweiz sind im Februar leicht gestiegen. Das Preisniveau nahm gemessen am Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) verglichen mit Februar 2019 um 0,1 Prozent auf 101,6 Punkte zu, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Mittwoch mitteilte.

Innert Jahresfrist betrug die Teuerung damit -0,1 Prozent.

Damit liegen die für den Berichtsmonat ausgewiesenen Werte unter den Erwartungen. Von AWP befragte Ökonomen hatten mit einer Jahresteuerung im Bereich von 0,0 bis 0,2 Prozent gerechnet.

Den Anstieg im Vergleich zum Vormonat führt das BFS auf verschiedene Faktoren zurück, unter anderem auf höhere Preise für Bekleidung und Schuhe nach Abschluss des Winterausverkaufs. Auch Pauschalreisen ins Ausland und das Fliegen allgemein wurde teurer. Gesunken sind dagegen die Preise für Hotelübernachtungen sowie für Heizöl.

Der harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI), anhand dessen die hiesige Teuerung mit jener in den europäischen Ländern verglichen werden kann, nahm im Februar gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent auf 100,7 Punkte ab. Auf Jahressicht entspricht dies einer Veränderungsrate von -0,2 Prozent.

