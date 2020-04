Dieser Inhalt wurde am 13. April 2020 14:16 publiziert

Die Behörden des Kosovos haben über die Hauptstadt Pristina wegen des sprunghaften Anstiegs von Corona-Erkrankungen die Quarantäne verhängt. An den Ortseingängen schickten Polizisten Autofahrer ohne Sondergenehmigung wieder zurück.

Dies berichtete das Internet-Portal "insajderi.com" am Montag. Am Tag zuvor hatten die Gesundheitsbehörden des Landes 79 neue Corona-Infektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Die Zahl der Menschen, bei denen das Virus Sars-CoV-2 nachgewiesen wurde, erhöhte sich damit an einem Tag von 283 auf 362.

Im Kosovo starben bislang sieben Menschen an der vom Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. 58 Personen gelten als genesen.

In sechs weiteren Städten des kleinen Balkanlandes war schon früher wegen erhöhter Corona-Zahlen die Quarantäne verhängt worden. Ausserdem gilt im ganzen Land eine nächtliche Ausgangssperre von 17 Uhr bis 6 Uhr früh.

