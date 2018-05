Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 19. Mai 2018 19:04 publiziert 19. Mai 2018 - 19:04

Der SC Kriens kehrt nach sechs Jahren in die Challenge League zurück.

Die vom ehemaligen Nationalspieler Bruno Berner gecoachten Luzerner machten den Aufstieg aus der Promotion League am vorletzten Spieltag mit einem 2:1 in La Chaux-de-Fonds perfekt. In der Challenge League nehmen die Luzerner den Platz von Wohlen ein, das sich freiwillig zurückzieht.

Seinen freiwilligen Abstieg aus der Promotion League in die 1. Liga hat derweil der BSC Old Boys angekündigt. Die Basler sind vor dem letzten Spieltag im zweitletzten Rang klassiert.

