Urs Kryenbühl gewinnt im italienischen Sella Nevea die letzte Europacup-Abfahrt des Winters. Der 25-jährige Schwyzer setzt sich vor den Italienern Davide Cazzaniga und Florian Schieder durch.

Für den B-Kader-Athleten von Swiss-Ski, der im Dezember im Weltcup-Super-G von Beaver Creek schwer gestürzt war, war es der zweite Sieg im Europacup nach jenem vor drei Jahren in Saalbach-Hinterglemm.

Nils Mani sicherte sich als Gewinner der Abfahrts-Disziplinenwertung für die nächste Saison einen fixen Startplatz im Weltcup. Der 26-jährige Berner fällt seit Anfang März wegen einer Meniskusverletzung aus, wurde im letzten Rennen aber nicht mehr von der Spitze verdrängt. Die Fixplätze gehen jeweils an die Top 3 jeder Disziplin, so auch an Juliana Suter in der Abfahrt der Frauen. Der Sieger der Gesamtwertung darf im Weltcup in sämtlichen Disziplinen antreten.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sagen Sie uns Ihre Meinung Umfrage Sagen Sie uns Ihre Meinung